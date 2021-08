O confinamento forçado e as restrições ainda necessárias diante da Covid-19 contribuíram para percepção da importância do espaço público compartilhado. Antes da pandemia, Goiânia já bebia da tendência de ocupação da cidade como um fator importante não só para a sociabilização, mas para a melhoria inclusive dos índices de segurança pública, com maior circulação de pessoas e manutenção dos espaços.

Nesse contexto, ressalta- se as mudanças do programa Amigo Verde, da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), formuladas no sentido de ampliar as potenciais parcerias. Objeto de reportagem de capa na edição de ontem, a estratégia passa, entre outros pontos, em condicionar a adoção dos parques centrais - mais cobiçados pelo potencial de visibilidade - à responsabilização por outro espaço, na periferia.

Logo após a implantação do programa, foram adotados o Parque Flamboyant, o Sabiá, o Bosque dos Buritis e também o Parque Jerivá, no Vera Cruz, cujas intervenções, segundo a Amma, devem ser percebidas em breve.

Roga-se que o

Amigo Verde avance, proporcionando resgate da função social de uma cidade, ética urbana, proteção ambiental e qualidade de vida

para a população.