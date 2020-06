Enquanto parte do País se aprofunda na cizão, mergulhando em protestos insuflados por lideranças que deveriam apaziguar os ânimos, há quem mantenha um mínimo de lucidez necessário para o enfrentamento de tão dramático desafio sanitário. Isso se manifesta na capacidade de criar meios pelos quais todos possam obter algum tipo de benefício num ambiente extremamente hostil, sobretudo para os negócios.

Reportagem na edição de ontem trouxe um exemplo desse desprendimento. Diante da impossibilidade de retomada dos negócios, oficializada em decreto estadual para a contenção do coronavírus, a Feira Hippie, maior e mais tradicional do Estado, lançou uma plataforma para vendas on line. Essa semana, um aplicativo será oferecido para apoiar essas vendas, facilitando o acesso do consumidor.

Na base do boca a boca, foram 80 mil acessos a produtos oferecidos por 400 comerciantes. Trata-se de uma ideia simples, mas com enorme potencial não só para reduzir as perdas, como preparar os empreendedores para os tempos vindouros.

O momento exige mais iniciativa e menos retórica e animosidade.