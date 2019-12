Concorrendo com 216 projetos de 23 Estados e do Distrito Federal, o Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (Libris) do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) ganhou o Prêmio IPL – Retratos da Leitura, promovido pelo Instituto Pró-Livro. O destaque foi na categoria Bibliotecas, conforme reportagem na edição

de ontem.

Com um acervo de quase nove mil títulos, o projeto semeia novos leitores desde 2014, com atividades na biblioteca escolar modelo na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), servindo de espaço para formação em ensino, pesquisa e extensão

dos alunos.

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do mesmo Instituto Pró-Livro, revela que 50% da população brasileira é constituída por não leitores, o que significa que metade da população brasileira não leu um livro ou, pelo menos, parte de um, nos últimos três meses da data de aplicação da pesquisa, indicativo para ser considerado

leitor. O baixo índice de leitura está associado à marginalização e discriminação do processo de formação de leitores, que, com iniciativas como essa da UFG, se dispõe a enfrentar uma realidade que nos reduz como nação.