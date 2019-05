O Brasil é tido como um dos países mais rigorosos em relação ao álcool e direção. Segundo relatório da ONU, o país é o único entre os mais populosos que tem leis para direção sob efeitos do álcool, uso obrigatório de capacetes, cintos de segurança e cadeirinha para crianças. Ainda assim, o estudo mostra que somos o quarto país da América com mais mortes no trânsito.

Pois um grave acidente ontem, sobretudo em razão do Maio Amarelo, enseja profunda reflexão sobre o comportamento ao volante. Um homem de 32 anos capotou na Avenida Perimetral Norte, deixando mortas duas mulheres que viajavam com ele. Uma terceira, que sobreviveu, relatou que o condutor passara a tarde de domingo bebendo, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro.

A Lei Seca completou uma década de vigência no ano passado. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por acidentes de trânsito no país. Em quase 10 anos, a nova legislação evitou a morte de 40.700 pessoas e a invalidez permanente de outras 235 mil, diz projeção da Escola Nacional de Seguros.

Para que esse efeito não cesse, é preciso jamais aliviar a fiscalização.