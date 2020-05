O ineditismo das circunstâncias, que impõem um sacrifício sem horizonte de término, alimenta oscilações de comportamento como as observadas em Goiás.



O Estado, que já ostentou a mais disciplinada quarentena do País, registrou sábado o pior índice de isolamento social. Segundo dados da empresa In Loco, colhidos na movimentação dos celulares, só 37,44% dos goianos ficaram em casa.

Foi o sexto dia consecutivo em que o isolamento ficou restrito

a menos de 40% da população, um limite considerado temerário pelas autoridades sanitárias. O governo do Estado busca calibrar a reabertura do comércio com o fluxo de pessoas, apostando na fiscalização e no bom senso. Os números de infectados e mortes em território goiano indicam o acerto dessa medida, mas, em se tratando de um vírus de alta velocidade de contágio, um consistente trabalho pode ser corroído em duas semanas, mergulhando o sistema no colapso.

Daí a importância do simbolismo das máscaras fixadas a título de intervenção urbana nas estátuas que homenageiam personalidades goianas, conforme também mostra reportagem nesta edição. É preciso manter a vigilância, sob pena de um recuo mais rigoroso.