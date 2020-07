No fim de junho, um relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) mapeou os estoques de medicamentos em unidades de saúde dos Estados e, naquela ocasião, já apontava risco de desabastecimento. Reportagem nesta edição mostra que a situação não só se reflete em Goiás, com vai além das unidades de terapia intensiva (UTIs) reservadas ao tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Há queixa de falta de medicamentos também nos Centros de Atenção Integral em Saúde (Cais) e Centros de Assistência Integrada Médico– Sanitárias (Ciams), segundo o Sindicato dos Trabalhadores do SUS no Estado. Isso mostra um agravamento da situação verificada no estudo do Conass, que teve como foco remédios usados nas UTIs. Entre os remédios objeto da análise estão sedativos, anestésicos, bloqueadores neuromusculares e substâncias utilizadas na sedação e entubação de pacientes. As unidades verificadas são aquelas listadas nos planos de contingência de cada Estado, podendo ser tanto públicas quanto privadas.

A explicação gira em torno da escassez provocada pela alta demanda, o que é apenas um retrato da falta de coordenação das ações dos órgãos de saúde.