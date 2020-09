As lições advindas da pandemia ainda estão por ser assimiladas e, se realmente alcançadas em sua plenitude, só vão se cristalizar com o passar do tempo. Contudo, já é possível assegurar que a adesão ao protocolo sanitário imposto pelas circunstâncias vai muito além de uma questão de foro íntimo.

O uso de máscaras, o distanciamento social e o encolhimento da rotina observado ao longo desse ímpar 2020 não se resumem a uma proteção pessoal, mas também ao cuidado com o outro.

Não à toa, o tom moral das cobranças sobre o comportamento individual assumiu um caráter central não poucas vezes nesses meses tensos e ainda correntes da peste.

Conforme a vida nas cidades volta a fluir,

o que é absolutamente desejável e na maioria das situações seguro, observa-se um certo relaxamento das medidas que encontrou seu ápice no Feriado de Sete de Setembro, mais foi ficando.

Diante da falsa ideia de que o desafio foi superado, é preciso seguirmos atentos à lição de que não se trata de uma ação meramente pessoal. Com base em dados, o poder público deve orientar firmemente a melhor conduta e, ao cidadão, cabe fazer a reflexão pessoal, colocando em perspectiva também a necessidade do outro.