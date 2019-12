Não há balcão de padaria, elevador ou almoço de família onde alguém não tenha, em dado momento, se queixado da carga tributária do País. Trata-se de um assunto recorrente, na medida em que a qualidade do retorno na forma de serviços públicos também sofre questionamentos por parte do cidadão.

Os tributos surgem como um meio de custeio de necessidades públicas estabelecidas em forma de lei, construídas por quem ocupa cargos eleitos pelo voto popular. É uma dinâmica aparentemente simples, mas que traz dentro de si complexidades que merecem ser exploradas para uma melhor compreensão. Com o propósito de contribuir nessa tarefa social, o Grupo Jaime Câmara promove hoje, às 19h, mais uma edição do projeto Vamos Falar Sobre Isso, com tema “Para onde vai meu imposto?”.

Com a presença do secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Alessandro Melo, e do economista Teco Medina, colunista da Rádio CBN, o evento dá um mergulho na realidade local para facilitar o entendimento e, quem sabe, aprofundar um debate que não cessa.

Levar informação de qualidade para o debate público é uma missão

da qual as empresas de comunicação não podem se esquivar.