O ciúmes derivado de gesto singelo, como a curtida de uma foto nas redes sociais, foi a justificativa de um caminhoneiro para mais um caso de violência brutal contra a mulher em Goiás. Separado há dois anos da vítima, o agressor atirou no rosto da ex-mulher, que luta pela vida no Hugol. Antes, já havia executado com um tiro na nuca o homem que havia interagido no perfil da ex. Os crimes foram em Nova Crixás, no Norte do Estado.

O poder público não tem feito vista grossa. No final de novembro passado, inclusive, a Operação Marias levou para a cadeia 73 acusados de agressão e homicídios contra mulheres em Goiás.

As mulheres também romperam o silêncio. No ano passado, o braço especializado da Polícia Civil registrou mais de 10 mil atendimentos, dos quais surgiram 3 mil inquéritos.

Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a tipificar como crime hediondo o assassinato de mulheres, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Contudo, a mudança requer uma profunda transformação cultural. O que mais importa é pensar a questão de gênero como explicação para parte dos homicídios de mulheres. Disso depende a colheita de mais segurança para mulheres que, a despeito dos avanços, seguem

à mercê da covardia oriunda do machismo.