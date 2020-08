O ano de 2020 começou mantendo uma tendência. Entre janeiro e março, segundo relatório do Centro de Inteligência da Carne da Empraba, o principal destino da produção bovina foi o continente asiático, em especial a China, que consome 47% de toda a produção exportada. Após a eclosão da pandemia, a demanda prosseguiu em alta, em parte devido à baixa produção de carne de porco, ainda resultado da febre suína africana, bem como ao comprometimento da produção, logística e abate de animais pelo rigor sanitário exigido no combate ao novo coronavírus, e seu consequente aumento de preço para os consumidores chineses.

A carne de gado, nesse cenário, se impôs como alternativa ao país mais populoso do mundo. Pois a circunstância, inesperada quando do planejamento da produção, trouxe reflexos no desempenho da produção nacional e, segundo reportagem nessa edição, Goiás também se posicionou de modo a atrair resultados. O Estado é a terceira unidade da federação em exportação de carne, o que ajudou o Brasil a ter no primeiro semestre desse fatídico ano um desempenho superior ao mesmo período de 2019. O número não deve ser lido só à luz do ganho econômico, mas também da segurança alimentar.