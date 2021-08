Mesmo sem expansão urbana, a área construída de Goiânia cresceu mais de 55% nos últimos dez anos, revela reportagem nesta edição. Além dos números, o que realmente preocupa é a forma como esse processo se desenrolou, de maneira desordenada, em desrespeito às diretrizes de cidade compacta indicadas no Plano Diretor.

A expansão sem regras acaba provocando vários outros efeitos indesejáveis, como no impacto de eventos climáticos extremos, no trânsito, no transporte, na qualidade de vida e nos gastos públicos. O adensamento de bairros distantes, intercaladas por vazios urbanos, torna mais difíceis e caros os serviços públicos, que precisam de chegar a loteamentos isolados, atravessando áreas desabitadas. O cenário comprova a importância de que o Plano Diretor seja atualizado com responsabilidade e cumprido com rigor para garantir condições dignas de vida à população.

Isso pressupõe preservação de áreas permeáveis, para absorção da água de chuva; observância de gabaritos máximos; atenção à capacidade de escoamento do trânsito; manutenção de espaços verdes, além de uma série de outras normas que disciplinam o crescimento urbano. Só assim será possível viver em uma cidade habitável.