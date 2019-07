Reportagem publicada neste jornal mostra uma exemplar ação de solidariedade, que merece aplausos. Em época de polarização e intolerância, voluntários de diferentes religiões se uniram para construir uma creche em bairro de Aparecida de Goiânia, onde se concentra um grande número de imigrantes, principalmente haitianos que vieram para o Brasil fugindo do terremoto de 2010.

Um pastor metodista; a coordenadora da Pastoral do Imigrante, da Arquidiocese de Goiânia; um padre da Igreja Ortodoxa e um advogado ligado à Igreja Católica uniram forças para garantir às crianças pobres, imigrantes ou não, o direito de serem acolhidas e receberem educação infantil.

Trata-se de trabalho voluntário de grande importância, na medida em que atende uma comunidade desassistida, vítima do preconceito e da exclusão no mercado de trabalho.

Especialmente os estrangeiros sofrem duplamente. Além de expulsos de seus países por tragédias naturais, pela violência, pela fome ou por conflitos políticos, eles ainda têm de enfrentar enormes dificuldades para recomeçar a vida. Diante de tamanhas barreiras, a solidariedade é uma luz no fim do túnel quando as políticas públicas falham.