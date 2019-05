A manutenção de espaços públicos é uma das frentes mais sensíveis no orçamento dos municípios. Sobretudo em momentos de dificuldade de caixa, percebe-se a redução dos esforços de conservação de praças, parques, canteiros e outras áreas públicas - contribuindo para o afastamento da população. Além do óbvio impacto na qualidade de vida, fica patente também o reflexo na segurança pública, na medida em que, como já comprovado cientificamente, endereços degradados favorecem a criminalidade.

Para evitar que espaços urbanos fiquem à mercê das possibilidades de caixa da prefeitura, convém acompanhar o programa Adote uma Praça, cuja sanção, segundo reportagem na edição de ontem, deve ser assinada em breve pelo prefeito Iris Rezende.

A ideia é abrir caminho jurídico para que capital privado possa revitalizar esses espaços. Caso concreto se dá no Coreto da Praça Cívica e na Torre do Relógio da Avenida Goiás, marcos do alvorecer em Art Déco de Goiânia.

Os monumentos receberam aporte de R$ 400 mil do Iphan, mas é importante pensar na manutenção desde já.

O investimento dos parceiros asseguraria, além de todo benefício social, a preservação do patrimônio histórico.