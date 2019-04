As práticas esportivas, seja como atividade educacional e de lazer, seja como de resultados, configuram um direito humano essencial, expresso na Constituição brasileira. Não há um diagnóstico sobre a infraestrutura disponível em todo território nacional, mas a observação da realidade combinada com algumas pesquisas setoriais indicam escassez de espaços esportivos.

Seis em cada dez unidades públicas de educação básica do País, por exemplo, não contam com quadras esportivas, segundo dados do Censo Escolar 2015. O problema atinge 65,5% dos colégios. A proporção é levemente menor que a verificada em 2013, de 68,1%, mas ainda é considerada um sério entrave.

Em Goiânia, porém, a tendência parece ser oposta. Há espaço, mas não gestão capaz de fazê-los sustentáveis. Reportagem nessa edição mostra que o Centro de Excelência se apresenta como um desafio à recém recriada Secretaria de Estado de Esporte. Dos quatro equipamentos, dois estão interditados.

O caso mais grave é o do Parque Aquático, onde duas piscinas de 25 metros e outra olímpica se deterioram.

Urge pois uma solução capaz de interromper o desperdício daquilo que tanta falta faz em outros municípios brasileiros.