A sociedade goiana deflagrou ontem um esforço importante num momento de turbulências econômicas num mercado transformado pelo contexto digital. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e o Sebrae Goiás promoveram ontem o 1º Encontro do Ecossistema Goiano de Inovação. Reportagem nessa edição atesta que esse seria o primeiro passo no sentido de fazer do Estado um polo de inovação.

A Aliança pela Inovação tem o nobre propósito de reunir os esforços de 40 instituições, de forma a potencializá-los. A articulação dessa força já presente abre um horizonte de ganhos coletivos. A inovação como estratégia

central da empresa orienta investimentos, define o foco de pesquisas e de novos desenvolvimentos a partir do ponto de vista do mercado. A intenção da inovação é a criação de valor para o negócio, enquanto a estratégia ordena e disciplina as condições necessárias para se chegar lá. Quanto mais caminhos houver, tanto mais próspera será a jornada.

É necessário, pois, reconhecer o mérito dessa aproximação que, se mantida, com comprometimento do poder público, pode gerar frutos num breve futuro.