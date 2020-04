O generalizado e fulminante decréscimo da atividade econômica vai fatalmente implicar em forte redução no ingresso dos tributos diretos e indiretos nos cofres do município. A principal reportagem dessa edição mostra que municípios goianos já estão adotando medidas de contenção de gastos, que vão da revisão de contratos com fornecedores à demissão de servidores comissionados.

Em função dos esforços no combate à pandemia do coronavírus, os gestores públicos municipais buscam redefinir gastos e priorizar a aplicação dos recursos orçamentários nos setores de Saúde e de Assistência Social. Nesse contexto, infelizmente, a revisão de investimentos se

faz necessária.

Até porque o governo federal, de onde vem parte do socorro, indicou que voltará a restringir despesas públicas a partir de 2021, após ter sido forçado a gastar mais neste ano.

Pelo menos é o que mostram os números oficiais do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, encaminhados semana passada pelo Ministério da Economia ao Congresso Nacional. É hora, pois, de gestão.