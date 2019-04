Duas notícias aparentemente contraditórias, veiculadas na edições de ontem e hoje, dão a dimensão do desafio imposto ao País e, por conseguinte, a Goiás.

Na primeira, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta o Estado como segundo maior gerador de empregos em março. Ao todo, 48.397 admissões foram registradas no mês passado, com 45.685 demissões. O saldo positivo gerado ficou em 2.712 postos de trabalho.

Na segunda reportagem, um simples chamado do Hospital do Coração pelas redes sociais para 25 vagas operacionais levou uma multidão ontem ao Setor Oeste. Pelo menos 800 currículos foram deixados em mãos pelos candidatos no RH da instituição. Uma informação não desmente a outra,

apenas mostra que os resultados obtidos, embora alvissareiros, estão longe de devolver alento a quem procura emprego em Goiás, a maior parte do tempo em vão e sem sucesso na busca por recolocação.

O governo do Estado faz alusão à pulverização dos incentivos, de forma a reduzir as desigualdades regionais. Isso evita novas migrações para a capital, mas o desafio que se impõe é maior. O Brasil precisa seguir buscando bases mais seguras para a volta dos investimentos.