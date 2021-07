Em que pese os esforços políticos em contrário sempre que alguma descoberta contraria discursos até então convenientes para governantes, é fato consolidado que não há saída para a crise sanitária sem a observância da ciência.

Os dados mostram que os países que preferiram se subordinar a delírios e aspirações de milagre tiveram e têm mais problemas que aqueles guiados pelo saber testado e comprovado.

Quem em julho de 2021 ainda nega a ciência no combate à Covid-19 submete a si e à coletividade a riscos de maneira irresponsável, por razões que a razão desconhece, mas supõe.

Esse preâmbulo se faz necessário para destacar positivamente uma notícia veiculada nessa edição. É que o estado tomou parte em pesquisas internacionais na busca de tratamentos contra a doença.

Um deles já está em fase final. Semana passada, a Universidade Federal de Goiás e a Liga de Hipertensão Arterial se somou ao estudo cujos resultados foram publicados na revista The Lancet, prestigiada na comunidade científica.

Os resultados, graças ao acesso permitido pela Secretaria de Estado da Saúde, foi obtido a partir da análise de pacientes do HCamp. É animador que Goiás, dessa forma, se afaste do cenário de flerte com o obscurantismo.