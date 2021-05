Goiânia atingiu nesta terça-feira (11) uma marca relevante e desejável, e que por isso mesmo precisa ser observada para a antevisão do imenso desafio logístico que se avizinha.

Com o limite de idade caindo para baixo dos 50 anos para vacinação de pessoas com doenças pré-existentes, a capital chegou ao maior contingente de imunizados num só dia. Foram 4.073 doses aplicadas, segundo balanço divulgado ao fim do dia pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desde que a etapa de vacinação de idosos foi vencida, a procura tem aumentado de forma consistente.

Dia 5 de maio, foram 2.175 pessoas vacinadas; na quinta-feira subiu para 2.982 e, na sexta, 3.816; no sábado, 3.127; e 4.073 na segunda-feira.

É importante, pois, que esse volume sirva de preparação para as próximas etapas, que, roga-se, atinjam cada vez mais goianos de forma a permitir a retomada da rotina e da economia.

A gestão pública transparente e eficiente é uma condição fundamental não só para que a imunização seja consolidada, como para que haja também confiança coletiva na solução que, por razões politicamente mesquinhas, acabou sabotada por muitos.