Esforço conjunto

Sábado, veio uma notícia que traduz aquilo que as circunstâncias já sinalizavam. O Rio Meia Ponte entrou no nível crítico três, com vazão abaixo de três mil litros por segundo ao longo de sete dias - dentro dos quais, não custa lembrar, houve chuva localizada na região metropolitana. Trata-se do patamar anterior àquele que obriga a manutenção de racionamento no abastecimento…