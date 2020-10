Há muito os fatos oferecem elementos para constatar que, para parte da população, por razões diversas que merecem ser examinadas, a democracia se resume à eleição. O papel do cidadão fica na prática reduzido a um comparecimento às urnas, a cada dois anos, digitar o número de algum candidato que, na maioria das vezes, vai ter o nome esquecido nas semanas seguintes.

Segundo reportagem nessa edição, o desinteresse pela política em sua plenitude, nesse ano, se alastra também para o período eleitoral. Isso porque as circunstâncias impostas pela pandemia, com limitações de contato e aglomeração, favorecem a recepção morna do eleitorado às iniciativas dos candidatos, quando essas não são totalmente ignoradas.

Embora a Justiça Eleitoral e os partidos tenham se empenhado em oferecer meios alternativo para o debate de ideias e propostas, a exclusão digital vigente no Páis ainda limita esse tipo de abordagem, restringindo a campanha às classes economicamente favorecidas.

Diante desse quadro, e faltando pouco mais de

20 dias para as eleições, é preciso correr contra o tempo para não fazer desse pleito uma escolha totalmente no escuro para a maioria dos votantes.