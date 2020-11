As atenções estão naturalmente voltadas às eleições, mas, até para que se faça uma escolha mais alinhada aos desafios, convém lembrar de uma data transcorrida essa semana. Trata-se do Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher.

Em um momento em que mulheres estão mais expostas à violência pelo isolamento social, manifestantes foram às ruas de diversas cidades do planeta, alertando ao efeito da cultura que hoje se busca mudar.

Como os principais agentes da violência doméstica são familiares, o confinamento favorece a ocorrência de episódios de agressão. No Brasil, o Anuário de Segurança Pública mostra que no primeiro semestre deste ano houve redução de 9,9% nos registros de agressão e violência sexual, denúncias que dependem da presença da vítima na delegacia — possibilidade encolhida pela pandemia.

Ademais, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Família, sofre ora com cortes de orçamento, ora com a aplicação aquém do volume de recursos alocado para esse fim.

Com a articulação de políticas públicas em letargia no âmbito federal, conhecer o que os candidatos a prefeito sugerem para enfrentar tamanho desafio social assume um caráter ainda mais central nesse fim de semana.