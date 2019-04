A despeito das estatísticas apontando para a seriedade da questão,

o excesso de velocidade continua a ser pretexto para a adoção de medidas populistas pelos governos, na medida em que a importância do controle é relativizada sob a hipotética existência de uma indústria da multa. Mas casos como o ocorrido na madrugada de ontem no Alto da Glória vão em outra direção. É preciso conter essa verdadeira epidemia.

Reportagem nessa edição revela que, nos primeiros três meses do ano, foram emitidas 351 mil multas por esta infração em território goiano. Trata-se de um risco permanente se observado relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo qual o excesso de velocidade contribui

para um em cada três acidentes pelo mundo. De 40% a 50% dos motoristas ultrapassam os limites de velocidade. Os acidentes de trânsito continuam sendo a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Portanto, os esforços da sociedade como um todo e das autoridades de trânsito em especial devem ser no sentido de criar medidas para ajudar a prevenir mortes e lesões causadas por acidentes envolvendo velocidade, para tornar as populações mais saudáveis e as cidades mais sustentáveis.

E não o contrário.