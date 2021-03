A julgar pelo clima que antecede o novo decreto de Goiânia, as medidas de restrições sanitárias contra a Covid-19 ainda estão excessivamente imersas no componente político. Embora muitos atores aleguem até com honestidade ter a ciência como guia, a verdade é que o caldeirão de idiossincrasias típico das disputa de poder segue a fermentar a cada novo movimento.

A isso soma-se a pressão, também legítima, dos segmentos econômicos.

Em que pese todo esse pano de fundo, é fundamental que o

País, através dos servidores de corpo técnico, não se arrede de suas sabedorias. O Brasil sempre foi um modelo mundial de vacinação, muito graças à estrutura capilar do SUS.

Tanto que a campanha de vacinação contra H1N1 deve começar na segunda quinzena de abril em Goiás. A informação, alvissareira, foi divulgada quando do anúncio da remessa de mais 119,2 mil doses contra a Covid-19.

Os idosos, grupos prioritários em outras campanhas, ficam para depois, para respeitar o espaço de aplicação entre uma vacina e outra.

É preciso seguir avançando, alicerçados na experiência bem-sucedida do passado e sem grandes subordinações aos desejos eleitorais do futuro.