Salvo pequenas variações, o clima no Centro-Oeste oferece uma previsibilidade incomum. A despeito desse padrão, o poder público insiste em ser surpreendido por questões climáticas.

É o caso das queimadas, ameaça recorrente a patrimônios naturais como os parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, ao largo da BR-153. Ano passado, a vegetação nativa do Cerrado ardeu de forma a cobrir a capital de uma espessa fumaça.

Uma rápida consulta mostra o caráter cíclico, inclusive das soluções sugeridas.

Em agosto de 2018, a então Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos sugeria a realização do aceiro negro (corte de parte da vegetação para evitar a propagação do fogo) em parceria com diversos órgãos. Em agosto do ano passado, a Prefeitura de Goiânia montava uma força-tarefa para esse mesmo fim. A Agência Municipal de Meio Ambiente foi inclusive autorizada a fornecer máquinas e técnicos.

Em agosto de 2020, mais precisamente nessa edição, reportagem alerta que ainda 40% do entorno dos parques não recebeu esse importante trabalho preventivo. É hora de agir, para que agosto não continue a ser uma mistura estéril de fogo e palavras.