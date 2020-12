Num artigo recente, o professor Carlos Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, cunhou frase definidora das relações da sociedade organizada com a ciência. “Mais deletério que o negacionismo talvez seja o oportunismo científico, que não refuta o conhecimento produzido, mas se apropria das evidências para distorcê-las”.

O raciocínio de Monteiro se baseia na premissa de que é fácil derrubar os argumentos dos defensores da Terra plana, mas nada impede de que eles sigam usando descobertas astronômicas para sustentar a narrativa.

Em uma dinâmica mais sutil e perigosa, visto que disso depende a saúde das pessoas e das economias, a vacina da Covid-19 entrou nessa seara. As informações científicas consolidadas são usadas livremente para dilatar ou encolher prazos do esforço de imunização, sempre ao sabor das pretensões eleitorais de quem está no poder. Não houve um instante sequer em que a pandemia tenha sido tratada com racionalidade acadêmica no Brasil. Desde o início, tudo se subordinou à passionalidade eleitoral.

O falatório virulento e as idas e vindas em torno da questão, enquanto outros países já deflagram suas campanhas de vacinação, só traz mais insegurança a uma população exausta e acuada.