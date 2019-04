O Brasil deverá ter um salto de 44% na capacidade instalada de energia solar em 2019, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). O ano também deve marcar uma virada para o mercado solar brasileiro, segundo a entidade, com a expansão puxada pela primeira vez pela chamada geração distribuída — em que placas solares em telhados ou terrenos geram energia para atender à demanda de casas, comércio e indústrias.

Entre 2017 e 2018, a geração distribuída já havia mostrado ritmo mais forte, com expansão de 172%, contra 86% nas grandes usinas. Isso porque, com a disparada das tarifas de energia no Brasil desde 2015 e a redução nos custos de equipamentos, os investimentos por parte dos consumidores podem ser recuperados entre três a sete anos.

Nesse quesito, aliás, Goiânia se destaca como a segunda capital com retorno de investimento mais rápido para comércio e pequenas indústrias, com 4,59 anos. Nas residência, a recuperação do capital empregado retorna em 3,14 anos, a sexta melhor taxa do País. Ambos indicadores são revelados em reportagem nessa edição. Trata-se de mais uma demonstração do uso estratégico da condição geográfica para dar vigor à economia com sustentabilidade.