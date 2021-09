A instabilidade do sistema elétrico, acentuada pela seca e traduzida em aumento da conta de luz e pressão inflacionária, reaviva a discussão sobre a necessidade de impulso de fontes alternativas. Parte desse esforço já pode ser observado nos dados mais recentes da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

De janeiro a agosto de 2021 foram instalados 180 mil sistemas para geração distribuída de energia solar, 41% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

Com esse avanço, o Brasil passou a contar com 576 mil instalações para abastecer casas, empresas e fazendas.

Os negócios se aquecem com a aprovação do marco regulatório para a geração distribuída, ocorrida na Câmara em agosto. Pelo texto, que ainda precisa passar pelo Senado, têm acesso às regras atuais de benefício até 2045 os consumidores que já possuem sistemas ou fizeram solicitação à distribuidora para poder participar do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que troca energia excedente por créditos.

Por estar no chamado “cinturão do Sol”, Goiás tem um potencial de energia solar dos mais favoráveis do País. São de 2 mil a 2,5 mil horas de sol por ano. Oportunidades que vêm do céu precisam encontrar incentivos para, enfim, tomar corpo como alternativa.