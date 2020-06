Decreto publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado decreta situação de risco de emergência hídrica nas bacias do Alto do Rio Meia Ponte e do Ribeirão Piancó, definindo também medidas para uso prioritário da água para consumo humano e animal.

A providência foi tomada considerando o avanço da temporada de estiagem e a grande possibilidade de redução dos volumes nos rios, com riscos para o abastecimento.

Trata-se de uma situação que se repete com maior gravidade há alguns anos, chegando ao ponto de deixar dezenas de cidades com fornecimento prejudicado em 2017. Diante do desgaste provocado pela situação e o quadro de colapso, medidas foram tomadas às pressas para aproveitamento da água do Ribeirão João Leite, já que o Meia Ponte praticamente desapareceu no ponto de captação.

Desde então não houve uma crise com tamanha severidade, mas a cada ano torna-se necessária a restrição do consumo após a temporada de chuvas , deixando a população em suspense sobre a eventual necessidade de um racionamento.

As medidas para garantia do abastecimento regular devem, portanto, ser permanentes, enérgicas e eficientes, única forma de preservar um bem que é a fonte da vida.