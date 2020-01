Reportagem na edição de ontem do Magazine mostra que a Orquestra Filarmônica corre o risco de acabar caso não seja solucionada a situação dos músicos.

Os profissionais atualmente têm contrato temporário e não podem mais continuar dessa forma, considerada ilegal, segundo avaliação do Tribunal de Contas do Estado. Diante do problema, o governo busca soluções, entre elas a contratação de uma Organização Social (OS) para gerir a orquestra.

É realmente fundamental que esforços sejam concentradas na busca de uma saída para manter, com a dignidade e respeito que merece, o funcionamento da Filarmônica, motivo de orgulho dos goianos.

O Estado já vem sofrendo episódios sucessivos de descontinuidade de eventos culturais importantes, responsáveis por divulgar seu nome nacional e internacionalmente, além de fortalecer a identidade e a cidadania de seu povo.

Foi o caso do Festival Internacional de Cinema, o Fica, que não foi realizado no ano passado, do Festival da Primavera, o Festival de Teatro de Porangatu, e também da companhia de dança Quasar, que enfrentou problemas com a falta de incentivos do governo federal. Goiás não pode admitir retrocessos na cultura.