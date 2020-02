Embora o atual debate sobre os desafios da educação no Brasil se encolha diante de questões ideológicas, quando disciplina soa mais urgente que o desempenho acadêmico, não resta dúvida do potencial transformador de uma boa formação. Mas ideias interessantes acabam se perdendo na burocracia ou fazendo com que os limitados recursos do orçamento público fiquem a serviço de quem não necessita.

Reportagem nessa edição mostra que a UEG abriu 272 processos para dissecar os pagamentos de bolsas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Os indícios de irregularidades foram apontados pela Controladoria Geral do Estado e determinaram a queda da reitoria, sobre a qual pairam suspeitas da contratação de parentes, sócios e amigos da direção, além de fraudes.

É salutar que instituições revertam a falta de controle que, ao cabo, determinaram o fim do Pronatec. O programa, lançado em 2011, perdeu envergadura e segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), até 70% dos alunos abandonam os estudos. O número cai para 16% nos cursos oferecidos pelo Senai. É preciso, pois, resguardar programas com potencial de transformação das más gestão e conduta

que marcam certas iniciativas no País.