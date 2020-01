O ano começa hoje com imensos desafios para o País, nos campos econômico, social e político. Entre eles, destaca-se a garantia de uma Educação de qualidade, pilar para a construção de uma sociedade mais justa e civilizada. Notícias que encerraram 2019, no entanto, acenam para um cenário pouco otimista, que precisa ser reparado com ações imediatas de curto e longo prazos. O Censo Escolar publicado pelo Ministério da Educação no dia 30 de dezembro, por exemplo, revela queda significativa no número de matrículas nos ensinos médio e fundamental. É verdade que o mesmo levantamento aponta aumento nas matrículas de creches e pré-escolas, mas ainda assim o saldo total é negativo em 486 mil vagas, considerando todos os níveis de educação. No mesmo dia, reportagem sobre a Universidade Federal de Goiás, a mais importante instituição de ensino superior do Estado, apontou que ela já começará o ano com contingenciamento de verbas, afetando o pagamento de contas básicas, elevando a dívida acumulada e prejudicando investimentos essenciais para a pesquisa. Um País que pretende ser grande, justo, desenvolvido e civilizado não pode admitir retrocessos na Educação. Avançar sempre deve ser a regra.