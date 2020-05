A frieza dos números impede a humanização da tragédia. Foi por isso que O POPULAR decidiu mostrar as dimensões da pandemia do novo coronavírus de uma outra forma, identificando o maior número possível das 95 pessoas que, até sexta-feira, morreram por complicações da Covid-19.

A reportagem passou a semana em busca de histórias e famílias das vítimas para homenageá-las e mostrar que elas são muito mais que estatísticas - deixaram um silêncio e um vazio impossíveis de serem preenchidos

O tamanho dessa dor reforça o quanto são imprescindíveis os cuidados para evitar a contaminação e a urgência de medidas públicas para garantir leito e dignidade aos pacientes. Reforça também a importância de valorização da ciência, a única esperança de aliviar os efeitos da calamidade sanitária .

A pandemia não deve ser subestimada. Todos os esforços - públicos e privados - são fundamentais para vencer o difícil momento, que exige mais do que nunca união, esforços coesos, responsabilidade e liderança. A vida, nosso bem maior, depende de rumos claros no combate ao vírus, para que não haja mais perdas e sofrimento. Nossa sincera homenagem a todas as famílias enlutadas que enfrentaram essa dor.