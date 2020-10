A pandemia catapultou a relevância da saúde e da geração de empregos na atenção por parte dos eleitores. É natural que assim seja, depois da perdas econômicas e sobretudo em vidas provocadas pelo novo coronavírus. Contudo, em que pese a legitimidade dessas demandas, é forçoso reconhecer o papel da educação na resposta de médio e longo prazo para os desafios da sociedade como um todo e das cidades em particular.

Até porque, como talvez jamais na história do Brasil, o planejamento vai se fazer vital na gestão da escolar. A suspensão das aulas presenciais desde março, cujo retorno encontra ambiente só agora em Goiás, forma um vácuo não somente nos conteúdos. Há ainda a possibilidade de o déficit educacional marcar uma geração. É fundamental, pois, que os futuros eleitos não releguem a educação a um segundo plano.

Como meio de fomentar esse debate, essencial pelas razões acima expostas, O POPULAR deflagrou ontem a série Diálogos Educação Já Municípios, em parceria com o Todos pela Educação. A ideia é debater temas específicos em entrevistas temáticas com os três mais bem colocados na pesquisa Serpes. O trato com tema tão central, sem o qual não é possível avançar, deve ficar no radar dos candidatos e, sobretudo, dos eleitores.