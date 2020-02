A edição de fim de semana trouxe uma revelação importante: a redução significativa nos investimentos em saúde básica, de alta e média complexidade em número significativo de municípios goianos. No caso da saúde básica, por exemplo, a queda de investimentos em 2019 em comparação com o ano anterior atingiu mais da metade das cidades (54%). Os dados são do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Eles informam o volume de recursos federais repassados às prefeituras, os quais são liberados de acordo com o número de ações e políticas de saúde. Ou seja, quanto menos serviços ofertados, menos dinheiro é transferido aos municípios. A constatação assume maior gravidade ao se avaliar a realidade do atendimento no interior goiano, onde a assistência é precária em boa parte dos casos, obrigando os pacientes a viajarem longas distâncias em busca de serviços na capital. Direito básico da população, que precisa ter assegurado o acesso a atendimento gratuito e de qualidade, a saúde pública deveria ser tratada com absoluta prioridade pelas prefeituras. O momento em que se aproximam as eleições municipais é adequado para reflexão e comprometimento responsáveis, com definição de prioridades acertadas.