Está claro que as eleições deste ano se dão sob cenário de ineditismo criado pela crise do coronavírus, com incertezas que vão desde o favoritismo dos candidatos ao formato das campanhas. Ainda que paulatinamente flexibilizado, o isolamento social limita o corpo a corpo, tão caro a candidatos a vereador e prefeito. Outra característica do pleito municipal, o caráter local da eleição, tende em alguma medida a ser engolido por temas mais nacionais, catapultado pelo debate sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), o desemprego e a recuperação econômica.

Se isso houver, seria menos prejudicial que o foco excessivo em temas abstratos e morais, que dominam as eleições desde antes da eclosão de Jair Bolsonaro como fenômeno eleitoral. Contudo, reportagem nessa edição mostra que há espaço para a sofisticação do plano de governo a partir de conhecimento de características muito peculiares das cidades. Isso dá a candidato a oportunidade não só dizer que conhece problemas específicos de determinados bairros, como tem ideias de como fazer face a eles.

O transporte coletivo, por exemplo, sempre negligenciado como tema de campanha, pode enfim, encontrar espaço na arena do concreto, deixando a eleição mais palpável.