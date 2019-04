A escuridão reinante de forma generalizada nas ruas de Goiânia é facilmente percebida, mas ganhou um contorno matemático em reportagem na edição de ontem. Levantamento feito pela prefeitura aponta a existência de 162.839 pontos luminosos com lâmpadas de tecnologia considerada obsoleta, ou seja, com vapores metálicos, de sódio ou de mercúrio.

O número embasa o chamamento público para uma concessão mais ampla do serviço à iniciativa privada.

Uma das exigência seria a modernização do sistema, o que, além de melhorar a qualidade da iluminação em si, garante ganhos ambientais. Isso porque o gasto energético para iluminar ruas e avenidas de áreas urbanas sempre foi muito alto. Segundo dados da Eletrobrás, a iluminação pública no Brasil corresponde a aproximadamente 4,5% da demanda nacional e a 3% do consumo total de energia elétrica do País. Trata-se de uma área, pois, onde a eficiência se faz urgente.

Goiânia acerta ao não deixar o serviço em segundo plano, buscando alternativas para a melhoria. Ao sair das trevas em que ora se encontra, o goianiense ficará mais seguro e, desta forma, terá tranquilidade para aproveitar os encantos oferecidos pela cidade também à noite.