Num momento em que o debate sobre o financiamento da educação superior no Brasil sofre severo contágio ideológico, como aliás muitos outros temas da agenda nacional, a Universidade Federal de Goiás (UFG) buscou, através de uma parceria com a Enel Distribuição Goiás, uma forma de encarar o problema para além da esfera verbal, partindo para a ação.

Segundo reportagem na edição de ontem, a união de esforços permitiu a instalação de uma usina solar fotovoltaica que, neste primeiro momento, vai permitir economia de 10% nos gastos com energia elétrica.

Trata-se do custo mais elevado coberto pela verba de custeio que foi contingenciada pelo Ministério da Educação. Ganha a UFG, ganha a Enel, que, ao investir R$ 7,6 milhões no projeto, cumpre a exigência de investimentos em eficiência energética por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica. E reforça uma tradição regional.

Entre as cinco regiões do Brasil, a Centro-Oeste é a que mais utiliza fontes renováveis em sua matriz energética, com 58% do total.

No caso específico da energia elétrica, 87% dela no Centro-Oeste vem efetivamente de fontes renováveis, bem acima da média nacional, que é de 74%.