Em que pese o

contraponto político das medidas sanitárias, como se ações cientificamente lógicas contra a disseminação de um vírus fossem passíveis de questionamento ideológico, os resultados aos poucos surgem. Duas estatísticas de ontem dão essa dimensão.

Reportagem nesta edição mostra que Goiás registra o menor número de pedidos de internação de UTI em 21 dias, no primeiro sinal concreto sobre os efeitos das medidas estabelecidas por Estados e municípios. Também ontem, dados da Associação Nacional de Hospitais Privados colhidos em 56 unidades de excelência de todo o País mostram uma queda de, em média, 13 pontos porcentuais nas últimas duas semanas na taxa de ocupação de leitos de UTI. O Centro-Oeste, porém, é uma das regiões ainda em cenário mais crítico, com 84% dos leitos ocupados, atrás da Região Sul, com 80,4%, mas melhor que o Sudeste, com 87,3%.

O recorte capta a proliferação da doença entre as camadas sociais mais privilegiadas da sociedade, mas ajuda a dimensionar a eficácia de medidas contestadas politicamente. Se houver lucidez, uma qualidade cada vez mais rara nesse Brasil pandêmico, a saída pode enfim se apresentar no horizonte.