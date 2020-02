Dados do IBGE trouxeram ontem um alento para a atividade industrial em Goiás. Ano passado, a produção avançou 2,9% na comparação com o ano anterior, neutralizando inclusive as perdas de 1,5% de dezembro na comparação com novembro. Trata-se de um desempenho que contrasta com a realidade nacional, que, após dois anos de expansão, recuou 1,1%, muito pelos efeitos nefastos da tragédia de Brumadinho (MG) na extração de minério de ferro.

No Estado, porém, o desempenho foi literalmente rebocado pela fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, num consistente 19,2% de incremento no ano.

Há aí um efeito positivo da diversificação do parque industrial goiano. Graças à presença do setor automotivo com plantas no Estado, foi possível colher um ciclo já mensurado em janeiro último pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Naquela ocasião, a entidade apontara para um crescimento de 2,3% na produção do setor no ano passado. Para 2020, segundo projeções, o desempenho poderá ser bem melhor, mesmo com as exportações em trajetória de queda.

Goiás, por sua vez, estará contribuindo.