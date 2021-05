Uma das contradições do Brasil como nação reside na convivência de um estereótipo de alegria e hospitalidade com um moralismo que, de um jeito nem tão subliminar, esconde estranhamentos com as diferenças. Se é verdade que com uma caixa de fósforo se faz um samba na esquina, também é notável a facilidade com que se aponta o dedo, cobrando envergadura moral, sem antes sequer entender as razões do outro.

No seio de uma classe média dita progressista, a pandemia cristalizou uma crítica ao descuido com o isolamento social - que, na ausência de vacina para todos, é de fato a única forma de controle de disseminação do vírus. Ocorre que, como alvo desse moralismo, cabem de trabalhadores informais em busca de sustento a hedonistas indiferentes, que lotam os bares enquanto as UTIs ainda agonizam.

O resultado desse caldo tipicamente brasileiro se vê em dados do Google: o Brasil tem níveis de isolamento social tão baixos quanto países que largaram muito à frente na corrida pela vacinação. O movimento no transporte público é 14% menor do que no período anterior à pandemia. Fica patente, pois, que nutrir um moralismo vazio é mais fácil do que coordenar o esforço coletivo que tanto nos faz falta.