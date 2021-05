Em épocas de encolhimento econômico, as pessoas mais afetadas pelo desemprego são aquelas que possuem formação intermediária, enquanto as pessoas com pelo menos ensino superior completo no currículo sofrem menos esses impactos. Mas o contrário também é verdade. Quando um setor se aquece, a ausência de formação específica igualmente oferece obstáculos à ocupação das vagas abertas pelas empresas. Mais uma vez, ganha quem tiver melhor preparado, inclusive para ofícios de média qualificação.

Reportagem na edição de fim de semana traz em si uma notícia animadora: o polo confeccionista goiano acelera as vendas de forma consistente. Mas o ritmo dessa escalada tende a arrefecer pela falta de mão de obra qualificada para a produção de roupas. Há também uma questão geracional: jovens têm cada vez menos interesse na operação de máquinas de costura, coração dessa indústria. Daí a escassez de trabalhadores.

Há aí um desafio para que a educação, tão vilipendiada na pandemia, busque soluções mais ágeis e pontuais. Afinal, a formação ideal é a que assegura ao indivíduo a capacidade de continuar a aprender ao longo da vida para que ele se adapte às mudanças incessantes .