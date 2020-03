Gigante americana do comércio eletrônico, a Amazon tem 200 vagas em aberto porque, segundo o presidente das operações no Brasil, Alex Szapiro, não foram identificados profissionais com a qualificação exigida.

Em que pese as condições muito peculiares para contratação pela empresa, o executivo traz um elemento importante para reflexões, sobretudo no que tange a educação. Como pode um País com 12 milhões de desempregados ser incapaz de oferecer mão de obra a investimentos externos que por aqui aportam?

Trata-se de um tema-chave para a construção de uma sociedade mais dinâmica e intimamente ligado à educação. É preciso ir para além da pauta ideológica que hoje domina o debate dessa questão e encarar os desafios do mundo moderno, que são grandiosos.

Em meio à incógnita de como lidar com novas tecnologias e inteligência artificial, escolas terão de fatalmente estimular a criatividade, a capacidade de resolver problemas e a reconsiderar a importância dos professores.

Reside nesse tripé os alicerces para economia forte e sustentável - onde, em tese, não deveria haver a contradição de desemprego com vagas exigentes em aberto.