Imerso em questões mais ideológicas do que estratégicas, o Ministério da Educação (MEC) interrompeu a inércia para, em portaria no Diário Oficial da União de ontem, autorizar aulas a distância nas federais até o dia 31 de dezembro. O texto também libera estágios on line, exceto para a área de Medicina. Nesse aspecto, já é possível antever um enfrentamento judicial. Os conselhos federais de Enfermagem (Cofen) e Farmácia (CFF) prometem ir à Justiça contra o estágio remoto.

Em que pese questões pontuais, é relevante que se discuta uma estratégia de recomposição do calendário, cujas aulas presenciais foram interrompidas desde março. Em entrevista ao podcast Coronavírus Sem Mistério, projeto temporário em áudio do POPULAR, o especialista em políticas públicas em educação Mozart Neves Ramos disse que a pandemia trouxe uma oportunidade de implantação do ensino híbrido, ou seja, mesclar atividades presenciais com outras remotas, pela via digital. Isso iria além do ensino em tempo integral, hoje limitado por questões estruturais. E as universidades públicas, na visão de Ramos, estariam perdendo oportunidade de azeitar esse processo. Há, pois, múltiplos olhares sobre o tema. Mas eventuais divergências não devem servir de pretexto para a dispensa do debate.