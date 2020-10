Relatório divulgado ontem pelo IBGE dá conta de que, de cada R$ 100 gerados pelo agronegócio brasileiro em 2019,

R$ 8,10 vieram do solo goiano. Parte dessa contribuição cada vez mais sólida ao pilar da economia nacional se explica pela maior safra de milho da história. Foram 11,98 milhões de toneladas. Na comparação com o ano anterior, 2018, o crescimento se deu em impressionantes 33,1%. O clima ajudou, mas deve-se considerar também a confiança do setor. A colheita se deu em 1,67 milhão de hectares, contra 1,50 milhão de 2018.

A conjunção de fatores positivos finca Goiás no posto de terceiro produtor de milho do Brasil, tendo Rio Verde e Jataí, no Sudoeste, entre os cinco maiores municípios em colheita e área plantada.

Como já dito nesse mesmo espaço, quando a economia sofre um baque de proporções planetárias, como o observado nesta pandemia, é preciso ver de onde vem o oxigênio para a retomada.

A produção histórica

de milho reflete um período anterior à crise sanitária, mas isso não invalida a percepção da recompensa pelos investimentos em tecnologia e ciência - dois pilares que precisam andar juntos para dar resultado.