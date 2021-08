Há um aspecto de alta importância para o crescimento e para a melhoria do bem-estar social da população, que é a diversificação da economia brasileira. Com os embates ideológicos dos últimos anos, o tema da multiplicação de atores econômicos da matriz produtiva do país ficou em plano inferior, quase mudo.

Enquanto no cenário político o silêncio e a inação predominam, no mercado o comportamento vai felizmente pelo caminho contrário. Reportagem nessa edição mostra Goiás, cuja força do campo já se observa no comércio exterior de soja e proteína animal, também ensaiando uma diversificação pela via da borracha. O Estado já é o segundo produtor do Brasil, atrás apenas de São Paulo, mas com uma produtividade de classe mundial. Há produtores extraindo até 2,5 mil quilos de látex por hectares, enquanto os asiáticos, líderes mundiais, obtêm 1,8 mil no mesmo espaço.

Quando enfim superara crise política e institucional em que se meteu, os temas econômicos relevantes para o desenvolvimento nacional precisam voltar ao centro da agenda.

E talvez Goiás, pelo que tem feito, possa sinalizar com alternativas para a geração de riqueza e renda no campo.