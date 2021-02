Diversas cidades goianas passam a viver a partir de hoje a experiência de ter comércio e outros serviços fechados em razão do agravamento da pandemia. A medida afeta a economia do Estado e de milhares de famílias, mas se faz necessária, na visão das autoridades, para que vidas sejam preservadas.

Assim, determinados segmentos contribuem com uma cota maior de sacrifício na tentativa de ajudar no combate à propagação do vírus. São tempos de pandemia e ninguém passa incólume.

Por isso, é preciso buscar alternativas e tentar sair mais forte dessa situação. Criatividade, tecnologia, força de vontade e inspiração estão aí para mostrar o caminho. Ajuda de governantes por meio de fomentos também é bem-vinda.

O momento faz surgir situações e oportunidades antes inimagináveis. Veja o exemplo do mercado de veículos, cuja reportagem nesta edição mostra demanda em alta e preços valorizados. Quem comprou carro em 2020 consegue revender hoje pelo mesmo valor. Valorização que se repete, por exemplo, nas transações que envolvem delivery, mercado que cresceu na pandemia.

Como se vê, o momento é de sacrifício – para alguns ainda maior, principalmente para quem perdeu amigos e familiares -, mas é preciso ter força para seguir em frente e buscar alternativas.