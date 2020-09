Hoje é uma das datas mais simbólicas da luta pela mobilidade ativa. O Dia Mundial sem Carro foi criado na França, em 1997, e adotado pelo mundo, a partir de 2000. Ao contrário de esvaziar as cidades de veículos motorizados de transporte individual uma vez por ano, a proposta é levantar debates e se refletir sobre cidades que sejam mais eficientes.

Maior metrópole do País, São Paulo estuda a fundo seus deslocamentos , que fornecem elementos para reflexões sobre o que se passa em outras grandes cidades. Lá, estudos indicam que 30% dos deslocamentos se dão por automóvel e 70% em outros modais. Contudo, a composição do sistema viário vai no inverso: 70% da infraestrutura é dedicada ao automóvel e 30% aos demais.

Reportagem nessa edição mostra que Goiânia vai no mesmo caminho. Nos últimos quatro anos, obras em favor dos carros foram 11,46 vezes maior, em termos de extensão, do que o previsto para bicicletas. E quase o dobro do executado para o transporte coletivo.

O Dia Mundial Sem Carro é importante justamente para que, a partir desses dados, reflitamos sobre os motivos para o colapso da mobilidade nos centros urbanos e como os recursos para esse fim são ineficazmente aplicados.

Ganhariam todos com a mudança dessa lógica.