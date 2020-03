Em um momento desafiador como este que o mundo vive, grandes ou pequenos gestos de solidariedade são um alento para enfrentar a crise sanitária.

Reportagem nesta edição revela ações que estão sendo promovidas por vizinhos ou desconhecidos que se voluntariam para fazer compras para os idosos, contar histórias para crianças em quarentena ou doar alimentos para os mais necessitados.

A solidariedade alivia o peso emocional do isolamento, tão necessário para evitar a propagação do novo coronavírus. Goiás já chegou a 21 casos confirmados, número que possivelmente está subnotificado em razão dos testes não serem feitos de forma massiva.

As autoridades de saúde preveem que as próximas duas semanas serão cruciais, com aumento abrupto do número de casos e risco de colapso na capacidade de atendimento. Por isso, é tão importante obedecer às determinações dos governos estadual e municipal, por mais restritivas e desconfortáveis que pareçam.

Só assim, será possível achatar a curva de notificações, permitindo que os hospitais e profissionais de saúde tenham capacidade para atender, até o enfraquecimento do vírus. Vencer o inimigo invisível é responsabilidade de todos.