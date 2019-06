Reportagem nesta edição revela números preocupantes sobre a conservação do Cerrado e de sua biodiversidade. Segundo levantamento do Observatório do Código Florestal, elaborado com base no Atlas da Agropecuária Brasileira e no Mapa da Cobertura e Uso do Solo do Mapbiomas, Goiás é um dos Estados com maior déficit de reserva legal no País, atrás apenas do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A proporção supera 13%, o equivalente a 866.630 hectares. Os dados apontam para uma degradação progressiva de áreas preservadas, em prejuízo à fauna, à flora, ao clima e ao próprio agronegócio. Apesar da falsa percepção de vantagens econômicas, a partir do aumento das terras para cultura, o desmatamento de áreas de reserva acaba resultando em descontrole climático e afetando a produção, de acordo com estudiosos. Eles apontam que a tecnologia se mostra mais eficaz que a ampliação de áreas para incrementar resultados. A fiscalização deficiente, no entanto, favorece a devastação, que ameaça um patrimônio da coletividade. Preservar nascentes, rios, vegetação e animais é uma questão de sobrevivência. Por isso, em benefício da vida, a lei deve ser cumprida e fiscalizada com rigor, sem concessões.